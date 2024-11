„Die größte Krise, seit Red Bull übernommen hat“

Drei Spiele in Folge ohne eigenen Treffer. Platz vier in der Liga. Nach Verlustpunkten fehlen fünf Zähler auf die Spitze. Wobei in der aktuellen Verfassung stark bezweifelt werden muss, dass die beiden Nachträge erfolgreich bestritten werden. Ein Torverhältnis von 15:14. So lautetdie für SalzburgerVerhältnisse Horror-Bilanzin der österreichischen Bundesliga Mitte November, nach elf gespielten Runden.