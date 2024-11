Familie betreibt seit 25 Jahren eine Verkaufshütte

Seit dem Jahr 2021 betreibt Frederico Teso gemeinsam mit seiner Gattin eine große Doppelhütte mit verschiedenen Lammfellprodukten am Oberen Kirchenplatz. Dabei erinnert sich Teso gerne an die Zeiten als „Adventmarktkind“ zurück: „Mit roten Backen durfte ich zahlreiche beglückende Begegnungen mit gut aufgelegten Christkindlmarktbesuchern erleben. Und so manche Portion Schokofrüchte und Kinderpunsch landete damals in meinem Bäuchlein.“ Natürlich hat er auch schnell fachmännisch die Kunden beraten.