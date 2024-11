Aufschrei wegen Sparplänen bei Assistenzpersonal

Ähnlich kritisch steht die rote Bildungssprecherin Manuela Auer den Sparplänen gegenüber: „Was Schule heutzutage leisten muss, hat in den vergangenen Jahren stark an Komplexität zugenommen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass auch ausreichend Personal an den Schulen vorhanden ist, um die vielfältigen Herausforderungen bewältigen zu können.“