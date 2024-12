Diese Unternehmen spenden einen „Ein Funken Wärme“

10.000-Euro-Spende von Almdudler

Heribert Thomas Klein, Almdudler Sprudelfabrikant, und Gerhard Schilling, Almdudler Geschäftsführer, zu Barbara Stöckl: „Als österreichisches Familienunternehmen liegt uns die Unterstützung von Menschen in Not in unserem Land besonders am Herzen. Daher ist es für uns selbstverständlich, auch 2024 die Initiative ‘Ein Funken Wärme‘ zu unterstützen. Mit unserem Engagement möchten wir dazu beitragen, dass Familien in Österreich in ihrem eigenen Zuhause nicht frieren müssen. Gemeinsam können wir den Funken Wärme entfachen und von Mensch zu Mensch weitertragen.“