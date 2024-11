Lebensgroßes Hologramm soll Horror-Mord klären

Bestialisch ermordet

„Betty“ wurde im Februar 2009, drei Monate nach der Geburt ihres Sohnes, bestialisch mit mehreren Messerstichen an ihrem Arbeitsplatz ermordet. Zwei Kolleginnen fanden sie später in Oudezijds Achterburgwal tot in einer Blutlache liegend. Trotz umfangreicher Untersuchungen mit Videoanalysen und Zeugenbefragungen konnte der Täter bislang nicht gestellt werden.