Dönermeister feiert mit Gratis-Döner und Eis

Nachhaltigkeit und Regionalität im Fokus

Der neue Standort in Schwechat ist Teil der Expansionsstrategie von Dönermeister, die bereits Standorte in Wien und in der Westfield Shopping City Süd umfasst, wie Kadir Sicimoglu, ehemaliger Mitarbeiters des Grand Hotels Wien, in einer Aussendung wissen lässt. Nachhaltigkeit und Regionalität stehen demnach im Mittelpunkt des Konzepts: Die Zutaten werden lokal bezogen, was Frische garantiere, und die heimische Landwirtschaft stärke. Das Streetfood-Franchise punktet bei den Gästen mit exklusiven Saucen und hauseigenen Gewürzmischungen und auch Veganer kommen mit dem „Berlin Soul Food“, einer pflanzlichen Döner-Alternative, auf ihre Kosten.