Christkindlmarkt: Skipiste und Wichtelwerkstatt

Attraktionen für Klein und Groß

Neben altbewährten Weihnachtshandwerk und Gaumenfreuden erwartet die Gäste auch etwas Neues: In der Wichtelwerkstatt können die kleinen Besucher basteln und die Größeren können an einem Wochenende auf einer mobilen Skipiste ihr Können unter Beweis stellen, auch ein Skilehrer wird vor Ort sein. Damit wird auf das Big Air Event im Wörthersee Stadion am 4. und 5. Jänner aufmerksam gemacht.