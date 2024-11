Für diese Fotografin lassen Stars Hüllen fallen

„Zensur von Nacktheit“ ein Problem

Eine der aktuell größten Herausforderungen in der erotischen Fotografie ist nach den Worten der Frau, die den Frauen die „Playboy“-Bühne bereitet „die zunehmende Zensur von Nacktheit“: „Oft wird Nacktheit in die gleiche Kategorie wie Gewalt und Kriminalität eingeordnet. Nacktheit ist wunderschön! Sie ist Leben! Es ist frustrierend zu sehen, wie leicht Menschen sich durch etwas so Natürliches wie den nackten weiblichen Körper beleidigt fühlen“, sagte Dias.