Unterstützung schenkte Kärntnerin neue Hoffnung

Leicht hatte es Katja R. (Name geändert) im Leben nie. Trotz Gewalt in der Beziehung ließ sich die 54-Jährige ihre positive Lebenseinstellung nicht nehmen. Die heute geschiedene Mutter dreier erwachsener Kinder und zweier Söhne in der Pubertät hat immer gearbeitet. Vor vier Jahren begann sie eine Ausbildung im Sozialbereich.