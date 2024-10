Lenkerin war 25 Jahre ohne Führerschein unterwegs

Am Dienstag wurde die Polizeiinspektion Mattighofen telefonisch über einen vermutlichen Alkolenker verständigt. Dieser habe beinahe eine Kollision mit einem Traktor gehabt und sei anschließend einige Meter auf dem Gehsteig weitergefahren. Der PKW konnte anschließend in Mattighofen auf einem Parkplatz in der Braunauerstraße wahrgenommen werden.