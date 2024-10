Bayern: Ersthelfer stahl Fahrrad von Verunglückten

Ein junger Fahrradfahrer ist nach einem Unfall in Bayern an einen diebischen Ersthelfer geraten. Der betrunkene Radler war gestürzt, weil er am Handy tippte. Ein Ersthelfer, der dem 19-Jährigen versprach, auf sein Mountainbike aufzupassen, wollte schließlich damit türmen, als die Rettungskräfte eintrafen.