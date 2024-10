Nach Sturz mit E-Scooter schwerst verletzt

Lebensgefährlich verletzt

An der Unfallstelle stellten die Polizisten später fest, dass der 49-Jährige nicht nur mit dem Wagen des 53-Jährigen kollidiert war, sondern es auch zum Zusammenstoß mit einem in der Salzburger Straße abgestellten Pkw gekommen war. Dazu sind weitere Ermittlungen notwendig. Der 49-Jährige war nicht ansprechbar und wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in das Klinikum Wels eingeliefert.