„Sonst wäre die Fernwärme abgeschaltet worden“

Nur 180 Euro im Monat bleiben Herrn H. nach Abzug aller Fixkosten monatlich zum Leben übrig. Der 58-Jährige hat seinen Job in der Baubranche verloren, nachdem sein Arbeitgeber in die Insolvenz geschlittert war. Wegen einer Erkrankung an der Halswirbelsäule – eine OP steht an – könnte er seine frühere Tätigkeit auch gar nicht mehr ausüben.