Die „Krone“ startet wieder ihre große Hilfsaktion

Hohe Zahl an Unterstützungsanfragen

Unterstützung suchen viele Betroffene in einer der 71 Caritas-Sozialberatungsstellen in ganz Österreich. Die Zahl der Unterstützungsanfragen ist stark gestiegen. Herr H. konnte etwa seine Fernwärmerechnung nicht bezahlen und wandte sich an Doris Anzengruber von der Sozialberatung in Wien, wie Sie unten lesen können.