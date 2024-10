Die Aufstellung: So startet Salzburg gegen Dinamo!

Zwei Jahre lang wartet Salzburg vor eigener Kulisse schon auf einen Sieg, der gelang beim 1:0 am 5. Oktober 2022 ebenfalls in der Königsklasse just gegen Dinamo Zagreb. Lijnders appellierte an seine Truppe, von Beginn an „den Funken überspringen“ zu lassen. „Was ich erwarte, ist, dass wir wirklich kämpfen, zusammen und um jeden Ball. Die Leute müssen von Beginn an die Leidenschaft spüren. Unser Pressing und Gegenpressing muss messerscharf sein und unser Spielaufbau mutig.“