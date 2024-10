Wien: Mann wirft Essen mit Hakenkreuz aus Fenster

Wegen nationalsozialistischer Parolen und entsprechenden Handzeichen wurde ein Mann (45) am Dienstag in der Früh in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus festgenommen. Die Polizei wurde alarmiert, weil der Österreicher Lebensmittel und Gegenstände mit aufgemaltem Hakenkreuz aus dem Fenster seiner Wohnung geworfen hatte.