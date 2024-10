Die Aufstellung: So startet Sturm gegen Sporting

Mit allen drei Teams kreuzte Sturm in jüngerer Vergangenheit mit wenig Erfolg die Klingen. Gegen Sporting schaute in der Europa League 2023 kein Punkt heraus. In Graz schienen die „Leões“ (Löwen) am ersten Spieltag noch zähmbar, das 1:2 fiel erst zehn Minuten vor Schluss. Das 0:3 von Lissabon ging dann als Synonym für Chancenlosigkeit in die Sturm-Historie ein. Eine körperlich schon ausgezehrte Ilzer-Elf war mit dem Ergebnis noch gut bedient. Der Niveau-Unterschied gegen einen enorm ballsicheren und bereits aufgestiegenen Gegner war eklatant.