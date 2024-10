19-20:30 Uhr: Close 2 U – Das Dancical für die ganze Familie im Theater Akzent, 1040

19:15-22 Uhr: American Improv Playground and Two Improv Shows in der Area, 1010

19-21 Uhr: Sprache.Macht.Geschlecht I Manifeste gegen sprachliche Gewalt im Kosmos Theater, 1070