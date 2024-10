Exekutive warnt erneut vor Schockanrufen

Bei der Vorarlberger Polizei gehen derzeit vermehrt Anzeigen wegen Anrufen von „falschen Polizisten“ ein: Bei dieser Betrugsmasche rufen Kriminelle mit Vorliebe ältere Menschen an, geben sich als Staatsanwalt, Polizeibeamter oder als Gerichtsbediensteter aus und geben vor, dass ein naher Angehöriger des Opfers in einen Verkehrsunfall verwickelt und deshalb in Haft sei, weshalb eine Kaution fällig wäre.