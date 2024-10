Spieler verhöhnen? „Das hat mit Respekt zu tun“

Die Köpfe der Verantwortlichen von Salzburg haben aufgrund der aktuellen Krise des Vizemeisters in den letzten Tagen geraucht. „Normalerweise ist die Zeit in einer Länderspielpause ruhiger. Dieses Mal haben wir sie genutzt, um uns in unterschiedlichen Gesprächsrunden intensiv auszutauschen“, so Sportchef Bernhard Seonbuchner beim Medientermin am Donnerstag.