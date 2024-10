Jetzt bekommt der Goldene Herbst eine Chance

In den vergangenen beiden Wochen war es – anders als meistens in diesem Jahr – kälter als im Durchschnitt. Doch damit ist vorerst Schluss: Ab Mittwoch bringt warme Luft aus dem Mittelmeerraum mildes und trockenes Herbstwetter. „An den Vormittagen ist es oft nebelig, aber im Laufe des Tages wird es fast überall sonnig“, so Alexander Ohms von der GeoSphere Austria.