IS-Netzwerk gesprengt ++ Skuriller Trump-Auftritt

In St. Pölten haben Ermittler ein Netzwerk von mutmaßlichen IS-Anhängern zerschlagen. Und: Ungewöhnliche Szenen haben sich beim Wahlkampfauftritt von Donald Trump in Pennsylvania abgespielt. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 15. Oktober, mit Moderatorin Stefana Madjarov.