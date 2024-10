Mwene vor Haaland-Hit: „Das ist Extramotivation“

Norwegen reist am Samstag mit seinem neuen Rekordtorschützen Erling Haaland an, der das Hinspiel mit einem späten Treffer entschieden hatte. Man würde sich in der Gegneranalyse nicht nur auf den Manchester-City-Star konzentrieren, betonte Mwene. „Es geht darum, drumherum so stabil zu sein, damit die anderen ihn gar nicht so einsetzen können, dass er in diese Abschlussmöglichkeiten kommt. Das haben wir im Hinspiel eigentlich auch okay gemacht.“ Bis zu einer Szene in der 80. Minute, die Haaland eiskalt zum Siegestor ausnutzte.