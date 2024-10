Spanien-Held: Depressionen kurz vor der EURO

Seit Jahren ist Morata der Prügelknabe der spanischen Öffentlichkeit, wird von Fans und Medien teils heftig kritisiert. Dass er überhaupt an der EM im Sommer teilnimmt, sei wenige Monate zuvor noch gar nicht klar gewesen. „Es ist ein Moment, in dem man das, was man am meisten mag, am meisten hasst“, spricht Morata mehr oder weniger offen über Gedanken an ein vorzeitiges Karriereende.