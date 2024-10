Dreiste Betrüger entlocken Opfer tausende Euro

Der vermeintliche Experte brachte sein ahnungsloses Opfer schließlich dazu, mehrere Überweisungen auf ein litauisches Konto zu tätigen. Um den Mann in Sicherheit zu wiegen, floss in Folge auch Geld zurück. Allerdings in sehr geringen Beträgen. Jüngst war es dann so weit – im Glauben alles richtig gemacht zu haben, forderte der 60-Jährige die Auszahlung seines Gewinns.