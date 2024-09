Stadt und Land genehmigen sich Garagen-Millionen

Nach dem Verhältnis der Unternehmensanteile gehen 2,7 Millionen Euro an die Stadt und 1,8 Millionen Euro ans Land. Laut SPÖ-Verkehrssprecher Tarik Mete soll das Geld der Stadt in den Obus-Ausbau, Rad- und Fußgängerwege fließen. Eine so hohe Summe auszuschütten sei aber eine „einmalige Sache“. Mete wurde in der Sitzung auch zum neuen Aufsichtsratschef der Parkgaragengesellschaft gewählt.