Ex-ÖFB-Teamspieler debütierte im Unterhaus

Selten passte „der hat mal höher gespielt“ so gut wie am Samstag in der 2. Landesliga Nord: Leader Koppl fegte Aufsteiger Gneis/ASK/PSV mit 7:1 vom Feld. Dabei glänzte Spieler-Co-Trainer und Ex-Profi Schubert mit zwei Toren, stand dennoch im Schatten seines namhaften Trauzeugens Stefan Ilsanker. Der Europapokalsieger traf bei seinem Debüt.