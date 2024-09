Verhandlungen um das Geld für die Unis beginnen

Wo die österreichischen Hochschulen stehen, zeigt alle drei Jahre der Universitätsbericht auf; jener für den Zeitraum 2021 bis 2023 wurde an der Alpen Adria Uni in Klagenfurt präsentiert. „Die Unis sind gut aufgestellt“, so Minister Martin Polaschek, der das an Kennzahlen festmachen will: 62 ERC-Grants, die im EU-Forschungsrahmenprogramm ab 2021 bisher vergeben wurden, gingen an österreichische Unis, seit 2014 waren es sogar 127. „Ein Signal für die Qualität der Forschung!“, so der Minister.