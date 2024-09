Überholmanöver missglückt: Bikerin (66) im Spital

Die Höflichkeit eines Pkw-Lenkers, der einen anderen Verkehrsteilnehmer in die Lustenauer Zellgasse einfädeln lassen wollte, wurde einer Bikerin am Sonntagnachmittag zum Verhängnis. Sie kollidierte mit dem einbiegenden Fahrzeug, als sie an den sich stauenden Autos vorbeifahren wollte.