Die Aufstellung: So startet Sturm Graz gegen Brest

„Wir müssen auf einem hohen Level sein!“

Geschenke wollen die Steirer im ersten Champions-League-Spiel seit mehr als 23 Jahren aber keine verteilen. „Wir müssen auf einem hohen Level sein und wollen uns so präsentieren, dass wir überraschen können“, betonte Ilzer. Im ersten von acht Spielen in der neuen Liga-Phase geht es zum französischen Liga-Dritten der Vorsaison, der seine Heimspiele in der Königsklasse allerdings nicht in der Hafenstadt Brest an der Atlantikküste austrägt, sondern 110 Kilometer weiter im Landesinneren im Stade du Roudourou in Guingamp.