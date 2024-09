Die Aufstellung: So startet Salzburg bei Sparta!

„Endlich geht es los!“

Doch auch Salzburgs Bilanz in dieser Spielzeit kann sich durchaus sehen lassen. Abgesehen vom 2:3 im bisher letzten Bewerbsmatch der „Bullen“ am 1. September bei Rapid holte das Team von Trainer Pepijn Lijnders in diesem Sommer sechs Siege und zwei Unentschieden. Die sechste Champions-League-Teilnahme in Folge wurde mit Siegen über Twente Enschede und Dynamo Kiew fixiert, nun ist beim niederländischen Coach die Vorfreude auf den Start in die neu geschaffene Liga-Phase groß. „Endlich geht es los, wir freuen uns sehr darauf, uns zeigen zu können“, sagte Lijnders.