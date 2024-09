Neue Rektorin für Pädagogische Hochschule

BHaas wurde von Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) für fünf Jahre bestellt. Sie bringe Führungskenntnisse an einer PH und langjährige Erfahrung in der Lehrerausbildung mit. Zu ihren Aufgaben zählen die Neukonzeptionierung der Lehrerausbildung am Standort und die weitere Öffnung für Quereinsteiger.