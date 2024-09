Ancelotti: Dieser Real-Profi „hat Eier bewiesen“

„Ein besonderer Stürmer“

„Die beste Lösung wäre es gewesen, den Konter auszuspielen, weil wir in Überzahl waren“, so Ancelotti nach dem Spiel über die Aktion des Jungstars. Aber Endrick sei überzeug gewesen, „dass er treffen würde und hat es gut gemacht. Er hat Eier bewiesen.“ Der Brasilianer, der „ein besonderer Stürmer“ sei, sei „zu Dingen in der Lage, die sich niemand vorstellen kann“.