Israels langer Arm im Cyberraum

Man wunderte sich schon bisher, wie es Israel gelingt, Terrorhäuptlinge in ihren Autos zu orten und mit Kampfdrohnen unschädlich zu machen. Die Hisbollah wollte solchen Nachstellungen entgehen und rüstete sich mit Pagern aus, die im Gegensatz zu Mobiltelefonen nicht zu orten sind (Auch Irans Botschafter hatte – vielsagend – so einen explodierenden Hisbollah-Pager in der Hosentasche).