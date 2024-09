Austria Wien gegen Sturm Graz – ab 17 Uhr LIVE

Sturm Graz startet bei der Wiener Austria in die erste heiße Saisonphase. In den nächsten drei Wochen stehen für den Meister neben vier Bundesliga-Partien auch zwei Champions-League-Auftritte am Programm. Bei der Austria kann Sturm am Sonntag (17.00 Uhr) nicht nur die Tabellenführung wahren, sondern sich auch auf die Auswärtsreise nach Frankreich zu Stade Brest einstimmen. Für die Wiener steht der erste von drei Gradmessern an. Sorgen bereitet die Wetterlage in Ostösterreich.