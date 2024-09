Hartberg gegen WSG Tirol – ab 14.30 Uhr LIVE

Bisher konnte Hartberg nicht an die Leistungen der Vorsaison anschließen, mehr als zwei Remis gegen die Wiener Austria und den GAK waren nicht drin. Karner, zuletzt bei den Amateuren am Werk, ist aber zuversichtlich. Gemeinsam mit seinem „Co“ Manuel Prietl sei es in den vergangenen Tagen „gelungen, neue technische und taktische Elemente zu erarbeiten“, berichtete der 46-Jährige. Der neue niederländische Innenverteidiger Björn Hardley steht bereit, Rechtsverteidiger Furkan Demir dürfte hingegen noch kein Thema sein.