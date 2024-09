Feuerwerk an Stars lässt Wachau erstrahlen!

Mitmachen & Tickets gewinnen

Die „Krone“ begleitet das Mega-Event und seine beiden nicht minder erfolgreichen Schwesterveranstaltungen am Wörther- und am Neusiedler See seit dem Beginn – und schickt auch jedes Jahr einige glückliche „Krone“-Leser vorbei. Eine Tradition, die wir auch heuer hochleben lassen: Wir verlosen heuer gleich 18 Tickets, und zwar 4x2 Stehplatzkarten für Freitag, den 20. September, sowie 5x2 Stehplatzkarten für Samstag, den 21. September.



Einfach das Formular unten bis 17. September 2024 9 Uhr ausfüllen und schon machen Sie mit!