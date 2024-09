„Illegaler“ Lagerplatz in Wien wirbelt Staub auf

Bevor Peter B. (Name geändert) und seine Frau 2019 ein Reihenhaus am Wiener Stadtrand im 21. Bezirk gekauft haben, haben sich genau erkundigt. Grünruhelage, keine bewilligten Betriebsanlagen in unmittelbarer Nachbarschaft. Der Lagerplatz direkt vor ihrer Gartentür ist ihnen damals natürlich aufgefallen.