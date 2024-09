„Das war Susis bestes Rennen der Karriere!“

Das Meeting in Bellizona war der Schlusspunkt in dieser Saison für die 28-Jährige, die ein großartiges Jahr hinter sich hat. Bei der Hallen-EM in Glasgow belegte sie mit ÖLV-Rekord den sechsten Platz, bei der EM in Rom stand sie erstmals in einem großen Freiluft-Finale und in Paris bedeutete erst das Semifinale das Aus für sie. In Zürich und Bellizona sorgte sie schließlich mit zwei sensationellen zweiten Plätzen für einen großartigen Saisonausklang. Und die Zeichen fürs nächste Jahr stehen schon gut. Sie ist bereits für die Freiluft-WM in Tokio qualifiziert …