68 Straftaten: Gruppe von Kriminellen ausgeforscht

Verdächtigt werden laut Polizei ein 17-jähriger Rumäne und zwei Österreicher – 19 und 15 Jahre alt. Teilweise sind die Burschen sogar geständig, dass sie in der Zeit von Mai bis Juli 2024 vorwiegend Einbruchsdiebstähle, Diebstähle, Sachbeschädigungen sowie Körperverletzungen in Salzburg und Oberösterreich begangen haben. Spannend: Das Trio soll die Straftaten wechselweise mit Komplizen aus einer Gruppe von acht Jugendlichen verübt haben, in unterschiedlichsten Konstellationen.