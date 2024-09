Edtstadler fordert „volle Transparenz“ von Zadic

„Es ist ein Gebot der Stunde, dass das Justizministerium nunmehr volle Transparenz schafft und unverzüglich die notwendigen Maßnahmen zur Aufklärung ergreift“, meint die ÖVP-Verfassungsministerin. Es stehe nach wie vor eine rechtswidrige Weitergabe von Akten durch Bedienstete des BMJ an das Peter-Pilz-Netzwerk im Raum. „Derartige Vorgänge müssen lückenlos aufgeklärt werden. Ich erwarte mir hier vollumfängliche Aufklärung, um das Vertrauen in die Integrität unserer Institutionen zu wahren“, so Edtstadler weiter.