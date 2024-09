Auto ging auf Tauernautobahn in Flammen auf

Aus noch ungeklärter Ursache geriet Dienstagnachmittag auf der Tauernautobahn (A10) bei Salzburg-Süd ein Auto in Brand. Die beiden Insassen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr zufällig ein Streifenwagen am Ort des Geschehens vorbei. Die Polizisten schlugen sofort Alarm.