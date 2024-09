Raubüberfall mit Schlagring und Messer vor Schule

Anzeige auf freiem Fuß

Die Staatsanwaltschaft zog die Verhängung der Untersuchungshaft auf längere Zeit in Erwägung. Angeordnet wurde die Überprüfung der Handys der Jugendlichen. Was sich in dieser Nacht in der Gymnasiumstraße zugetragen hatte, konnte trotz aller Nachforschungen nicht ganz genau rekonstruiert werden. Die Schilderungen der Beteiligten widersprachen sich teilweise. Mittlerweile sind die drei Beschuldigten wieder auf freiem Fuß.