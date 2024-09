Feige Messer-Attacke beim Altausseer Kirtag

Schock für einen 22-jährigen Besucher des Altausseer Kirtags in der Steiermark: Der Niederösterreicher wurde in der Nacht auf Montag an einer Bar von hinten mit einem Messer attackiert. Dabei erlitt er Schnittwunden am Rücken und liegt nun im Spital. Es gibt noch keine Hinweise auf den Täter, die Polizei sucht Zeugen.