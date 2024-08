„Ibiza-Detektiv“ schrieb Buch zu Skandal

GBreiten Raum nimmt in „Nach Ibiza – Der lange Schatten eines Skandalvideos“ die Vorgeschichte mit der Anbahnung über Ex-FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus ein. Beschrieben werden auch das Zustandekommen des Videos, der Abend auf Ibiza selbst und die darauf folgenden Ermittlungen gegen ihn, die schließlich in der Festnahme in Berlin mündeten.