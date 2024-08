7,5 Jahre Haft nach tödlichem Schubser in Wien

Der 45-Jährige hielt sich in der Vergangenheit des Öfteren an dem Bahnhof auf, wollte aber nach seiner Haftentlassung ein neues Leben beginnen. „Dort gibt es immer so viel Streit.“ Aber mit den Leuten am Praterstern war er größtenteils bekannt. Der 45-Jährige machte noch Besorgungen bei einem Supermarkt, als er sah, wie der 61-jährige Bekannte mit einer Frau wegen einer gestohlenen Geldbörse stritt.