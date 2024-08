„Bachelorette“ Stella Stegmann nackt im „Playboy“

„Komplett überfordert“

Auch sei sie bei Frauen noch etwas unsicherer als bei Männern, so Stegmann weiter. „Bei Frauen habe ich lustigerweise immer erst mal den Gedanken, dass die jetzt sicher nicht an mir interessiert sind. Bei Männern spüre ich, wenn was gehen könnte. Bei Frauen bin ich anfangs komplett überfordert (lacht).“