60 Jahre und kein bisschen leise…

Gegründet hat die Bootsvermietung und Segelschule am Nordstrand in Podersdorf am See der Großvater von Stephanie Labner, Josef Peisser, im Jahre 1964. „Schon damals gab es einen Gastrobereich dazu“, erzählt Labner. „Und schon damals war das hier ein netter Treffpunkt für Einheimsche und Gäste.“ In den 1990er Jahren übernahm ihr Vater Kurt und baute das Angebot in Richtung Windsurfen aus. Mittlerweile bietet die Surf- und Segelschule Segeln, Wind- und Wingsurfen und den Verleih von Booten, Kajaks und SUPs an. Ein großer Kunde sind die Schulen. „Heuer hat man bemerkt, dass die Nachfrage nach Schulsportwochen wieder größer wird“, erzählt Labner, die den Betrieb während Corona vom Vater übernommen at. Auf die Frage wie viele Mitarbeiter sie hat, schmunzelt sie. „Das ist komplett unterschiedlich. Während der Schulsportwochen sind wir zehn Leute. Gegen Ende der Saison nur mehr zu zweit.“ Was ihr besonders gefällt? Der See. „Ich habe den schönsten Arbeitsplatz der Welt und ich arbeite großteils mit Menschen, die auf Urlaub sind. Was will man mehr?“