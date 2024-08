Eltern zahlen 2200 Euro pro Schulbesuch und Jahr

Fachspezifisches Material teuer

Das zentrale Ergebnis: Durchschnittlich wendeten Eltern 2223 Euro pro Kind auf. Überdurchschnittlich hoch sind die Ausgaben an Schulen der Sekundarstufe 2, in der AHS-Unterstufe und Mittelschule liegen die Kosten darunter. Die Volksschule ist im Mittelfeld. Grund für die Unterschiede sind etwa die Kosten für EDV-Ausstattung und fachspezifisches Material an Oberstufen, während Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe vom Staat günstige Laptops bekommen.



So verteilen sich die Kosten.