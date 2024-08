Wienerin (18) auf Neustifter Kirtag vergewaltigt

Horrorszenen sollen sich Freitagabend in der Partymeile am Neustifter Kirtag abgespielt haben. Eine 18-jährige Wienerin wurde eigenen Angaben zufolge von einem noch unbekannten Täter in eine Seitengasse gezerrt und vergewaltigt. Das Opfer landete im Spital, Anzeige wurde erstattet ...